Polizei erschießt Frau nach Messerangriff in Münchner Supermarkt

München: In der Landeshauptstadt haben Polizisten in einem Supermarkt im Stadtteil Sendling am Abend ein Frau erschossen. Die 31-jährige Münchnerin soll die Beamten mit einem Messer angegriffen haben. Zuvor hatte eine Zeugin die später Getötete nach einer Körperverletzung am Goetheplatz in die U-Bahn verfolgt. Nach dem Aussteigen lotste die Zeugin die Einsatzkräfte zu dem Supermarkt an der Haltestelle Implerstraße. Mordkommission und Landeskriminalamt ermitteln nun zum Hergang des Vorfalls.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2024 09:45 Uhr