Polizei erschießt Frau bei Messerangriff in Supermarkt in München

München: In der bayerischen Landeshauptstadt ist es am Abend zu einer tödlichen Auseinandersetzung zwischen der Polizei und einer Frau gekommen. Bewohner im Stadtteil Sendling hatten die Einsatzkräfte gerufen und eine aggressive Person gemeldet. Die Beamten entdeckten die Frau in einem Supermarkt. Dort soll sie die Polizisten mit einem Messer angegriffen haben, woraufhin die Beamten Schüsse absetzten. Die Frau wurde tödlich verletzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2024 02:00 Uhr