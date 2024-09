Polizei erschießt bewaffneten Mann in Münchner Innenstadt

München: Im Zentrum der Landeshauptstadt ist es zu einem Schusswechsel gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums auf eine verdächtige Person aufmerksam. Der Mann schoss nach Angaben von Innenminister Herrmann auf die Beamten. Diese erwiderten demnach das Feuer. Der Mann wurde von Polizeikugeln getroffen und ist inzwischen seinen Schussverletzungen erlegen. Die Identität des Mannes ist noch unklar. Die Polizei hat den Bereich Königsplatz und Brienner Straße weiträumig abgesperrt. Sie bittet die Bevölkerung, die Gegend zu meiden. Dort kam ein Spezialeinsatzkommando der Polizei zum Einsatz, ein Hubschrauber kreiste über dem Ort des Geschehens. In unmittelbarer Nähe liegt auch das israelische Generalkonsulat. Dieses war zum Zeitpunkt des Vorfalls geschlossen, weil die Mitarbeiter an einer Gedenkveranstaltung zum 52. Jahrestag des Anschlags auf die Olympischen Spiele in München teilnahmen. Ob ein Zusammenhang mit dem heutigen Zwischenfall besteht, ist nicht klar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2024 12:00 Uhr