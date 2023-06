Polizei erschießt 35-Jährigen in Ingolstadt

Kurzmeldung ein/ausklappen EVG und Bahn verhandeln ab kommender Woche weiter

Berlin: Im aktuellen Tarifkonflikt zwischen Deutscher Bahn und der Gewerkschaft EVG sind in der laufenden Woche keine Warnstreiks zu erwarten. Beide Seiten wollen ab kommendem Montag erneut über eine Lösung verhandeln, wie beide Seiten am Abend nach einem Abstimmungsgespräch mitteilten. Die EVG fordert von den Arbeitgebern einen Festbetrag von mindestens 650 Euro pro Monat mehr oder zwölf Prozent bei den oberen Lohngruppen. Die Gewerkschaft der Lokomotivführer hat am Nachmittag ihren Forderungskatalog für die Verhandlungen mit der Bahn im Herbst bekannt gegeben. Sie verlangt neben einem Lohnplus von 555 Euro und einer steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleichsprämie auch eine 35-Stunden-Woche, fünf Prozent für die betriebliche Altersvorsorge und maximal fünf Schichten am Stück, danach zwei Tage Pause.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2023 23:00 Uhr