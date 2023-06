Polizei erschießt 35-Jährigen in Ingolstadt

Meldungsarchiv - 05.06.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Ingolstadt: Ein 35-jähriger Mann ist am Nachmittag bei einem Polizeieinsatz tödlich verletzt worden. Er starb durch Schusswaffengebrauch der Beamten. Nach Polizeiangaben wurde die Einsatzzentrale am Vormittag darüber informiert, dass sich im Osten der Stadt ein Mensch in einer psychischen Ausnahmesituation befinden soll. Die Polizei verhandelte mehrere Stunden mit ihm, damit er sich in medizinische Behandlung begibt. Den Angaben zufolge soll es dann einen unvermittelten Angriff gegeben haben - und es kam zum Schusswaffengebrauch. Der 35-Jährige starb wenig später im Krankenhaus. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2023 22:00 Uhr