Polizei ermittelt wegen Nadel in Halloween-Schokolade

Ebersberg: In Oberbayern ermittelt die Polizei nach dem Fund einer Nadel in einem Schokoriegel. Ein Kind hatte die Süßigkeit an Halloween bekommen - von wem, ist nicht klar. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Schokoriegel absichtlich präpariert wurde. In Rehden in Niedersachsen hatte es einen ähnlichen Fall gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2024 06:00 Uhr