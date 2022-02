Polizei ermittelt wegen Hunderter Hassdelikte zu Polizistenmorden

Grüne lehnen Aussetzung der Impfpflicht ab

München: Bayerns neuer Kurs in der Pandemie ist auf unterschiedliche Reaktionen gestoßen. Die Grünen lehnen die Aussetzung der Impfpflicht für Pflegekräfte im Freistaat ab. Co-Bundeschefin Lang sagte, Ziel der Impfpflicht sei ein Schutz besonders gefährdeter Gruppen, etwa von Älteren in Pflegeeinrichtungen. Und das gelte nach wie vor. Was das Ende der Corona-Sperrstunde in Bayerns Wirtshäusern angeht, erntete Söder hingegen umgehend Zustimmung vom Hotel- und Gaststättenverband.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.02.2022 16:45 Uhr