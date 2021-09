Polizei ermittelt nach Großalarm an Hagener Synagoge

Hagen: Nach dem Großeinsatz der Polizei vor der Synagoge der nordrhein-westfälischen Stadt laufen die Ermittlungen weiter. Die jüdische Gemeinde sei in Sorge, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht. Der Schutz des Gotteshauses wurde verstärkt, eine konkrete Bedrohung sei vor Ort aber nicht festgestellt worden. Gestern am späten Nachmittag hatte die Polizei die Synagoge abgeriegelt und von Hinweisen auf eine Gefährdung gesprochen. Einzelheiten teilte sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mit. Ein für den Abend geplanter Gottesdienst zu Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, wurde kurzfristig abgesagt. Vor zwei Jahren hatte in Halle ein bewaffneter Rechtsextremist an Jom Kippur versucht, in die dortigen Synagoge einzudringen. Als er scheiterte, erschoss er zwei Menschen in der Nähe und verletzte zwei weitere auf der Flucht.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.09.2021 09:15 Uhr