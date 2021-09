Polizei ermittelt nach Explosion in Göteborger Wohnhaus wegen Banden-Kriminalität

Laschet räumt in Unions-Fraktion Fehler ein

Berlin: CDU-Chef Laschet hat in der ersten Sitzung der deutlich verkleinerten Unionsfraktion offenbar Fehler im Wahlkampf eingeräumt. Er bedaure das sehr und er wolle sich bei denen, die es betroffen habe, entschuldigen, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Laschet sieht dem Vernehmen nach aber weiter Chancen auf ein Bündnis mit FDP und Grünen; er soll in der Sitzung dafür geworben haben, Jamaika nicht so schnell aufzugeben. Es gebe starke Signale von der FDP in Richtung Union, wird Laschet zitiert. In der Sitzung wird auch der Vorsitzende der gemeinsamen Unions-Fraktion gewählt. Amtsinhaber Brinkhaus kandidiert - er soll diesen Posten allerdings nur für sechs Monate übernehmen und nicht für ein Jahr wie sonst üblich. Hintergrund dieser Entscheidung ist, dass bislang völlig unklar ist, ob die Union in die Opposition geht oder in der Regierung bleibt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2021 20:00 Uhr