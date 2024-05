Polizei ermittelt nach Angriff auf Politiker weitere Verdächtige

Dresden: Nach dem Überfall auf den sächsischen SPD-Europapolitiker Ecke sind nun drei weitere Tatverdächtige identifiziert. Nachdem sich ein 17-Jähriger am Wochenende der Polizei gestellt hatte, durchsuchten Beamte bereits gestern die Wohnungen von drei Personen. Das teilten die Staatsanwaltschaft Dresden und das LKA Sachsen mit. Alle vier Beschuldigten sollen 17 beziehungsweise 18 Jahre alt sein. Ecke war am Samstag beim Plakate-Aufhängen für die Europawahl von vier Vermummten attackiert und schwer im Gesicht verletzt worden. Der SPD-Politiker musste operiert werden und liegt weiter im Krankenhaus. Gestern hatten Tausende in Dresden und in Berlin gegen Gewalt protestiert. An der Solidaritätsdemo für Ecke nahmen auch Grünen-Chefin Lang, NRW-Ministerpräsident Wüst von der CDU und SPD-Chef Klingbeil teil.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.05.2024 10:45 Uhr