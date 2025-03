Polizei ermittelt in Parsberg nach tödlicher Messerattacke

Polizei ermittelt nach tödlicher Messerattacke in der Oberpfalz: Bei einem kurdischen Kulturfest mit mehreren hundert Gästen waren in Parsberg im Landkreis Neumarkt mehrere Menschen in Streit geraten. Dabei habe ein Mann einen 39-Jährigen mit einem Messer erstochen. Ein tatverdächtiger Syrer wurde laut Polizei festgenommen.

