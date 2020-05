Polizei ermittelt gegen Verdächtigen in Zusammenhang mit Anschlägen in Waldkraiburg

Nachrichtenarchiv - 09.05.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mühldorf am Inn: In Oberbayern hat es gestern Abend mehrere große Polizeieinsätze gegeben - möglicherweise gibt es einen Zusammenhang mit den jüngsten Anschlägen auf türkische Geschäfte in Waldkraiburg. Zunächst hatten Beamte einen 25-Jährigen am Bahnhof von Mühldorf am Inn kontrolliert, weil dieser ohne Fahrschein erwischt worden war. Dabei fanden die Polizisten explosives Material in dessen Gepäck. Der Bahnhof wurde weiträumig abgesperrt. Daraufhin wurden zwei Häuser in Waldkraiburg und Garching an der Alz durchsucht. Wie eine Polizeisprecherin dem BR sagte, lag die Vermutung nahe, dass dort weitere gefährliche Gegenstände sein könnten. Jetzt laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Wie es von der Polizei heißt, könnte es sein, dass der 25-Jährige etwas mit den Anschlägen in Waldkraiburg zu tun hat. Innerhalb der letzten Wochen kam es zu Steinwurfattacken gegen einen Friseursalon, eine Pizzeria und ein Kebaphaus sowie eine schwere Brandstiftung in einem Lebensmittelgeschäft. Die Polizei schließt extremistische Motive nicht aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2020 12:00 Uhr