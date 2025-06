Polizei ermittelt bei Adria-Feuer wegen Brandstiftung

Split: Nach dem Ausbruch eines Busch- und Waldbrands an der kroatischen Adriaküste ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Medienberichten zufolge gab es Hinweise aus der Bevölkerung, wonach das Feuer an drei verschiedenen Stellen gleichzeitig ausgebrochen ist. Demnach vernehmen die Ermittler bereits einschlägig bekannte Verdächtige. Der Brand war am Morgen 40 Kilometer südlich von Split ausgebrochen. An dem Küstenabschnitt mussten hunderte Einwohner und Urlauber in Sicherheit gebracht werden. Ein 25 Kilometer langer Autobahn-Abschnitt wurde gesperrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2025 18:00 Uhr