Polizei erlässt 100 Strafbescheide wegen "Party-Gate"-Affäre

12.05.2022 19:00 Uhr

London: Wegen der sogenannten "Partygate"-Affäre um Lockdown-Feiern im britischen Regierungssitz sind mittlerweile mehr als 100 Strafbescheide erlassen worden. Das hat die Metropolitan Police mitgeteilt. Insgesamt geht es um ein Dutzend Lockdown-Partys in der Downing Street in den Jahren 2020 und 2021, an einigen hatte auch Premierminister Johnson teilgenommen. Damals galten wegen der Corona-Pandemie strenge Kontaktbeschränkungen, die Johnsons Regierung selbst erlassen hatte. Der Premier ist schon wegen seiner Teilnahme an einer Überraschungsfeier zu seinem 56. Geburtstag am 19. Juni 2020 belangt worden. Er ist damit der erste amtierende Premierminister, der wegen eines Gesetzesbruchs bestraft wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2022 19:00 Uhr