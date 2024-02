Polizei entdeckt mögliche weitere Waffe in Wohnung von RAF-Terroristin

Berlin: Die Polizei hat mehrere Stunden gebraucht, um gefährliche Waffen aus dem Haus der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette in Kreuzberg abzutransportieren. Nachdem eine Granate entdeckt worden war, mussten die Beamten in der Nacht noch einen weiteren gefährlicher Gegenstand mit einem Spezialfahrzeug entfernen. Um was es sich dabei handelte, gaben die Behörden noch nicht bekannt. Die Bewohner des siebenstöckigen Mietshauses, das geräumt worden war, mussten bei Verwandten, Freunden, in Wärmebussen und in einer Turnhalle untergebracht werden. Klette war am Montag nach jahrzehntelanger Fahndung festgenommen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.02.2024 06:00 Uhr