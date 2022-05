Polizei entdeckt Material für Bombe bei Schüler in Essen

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Essen: Die Polizei hat bei einem 16 Jahre alten Schüler in Essen Material für eine Bombe entdeckt. Es hatte Hinweise gegeben, dass der Jugendliche entweder an seiner jetzigen Schule, einem Gymnasium, oder an seiner ehemaligen Realschule einen Anschlag geplant haben könnte. Das aufgefundene Material war nach den Worten des nordrhein-westfälischen Innenministers Reul funktionsfähig. Die Polizei habe mit ihren Einsätzen in Essen womöglich einen Albtraum verhindert. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur gibt es Hinweise auf rechte Tendenzen bei dem Jugendlichen. Es wurde demnach ein Manifest gefunden, in dem er sich über mehrere Menschen auslässt, die er nach eigenen Angaben hasst.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.05.2022 13:45 Uhr