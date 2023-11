Polizei entdeckt Handgranate und Waffen bei Großeinsatz in Brandenburg

Milower Land: In Brandenburg hat die Polizei mehrere Waffen in einem Haus sichergestellt, in dem sich ein Mann seit inzwischen rund 30 Stunden verschanzt hat. Wie am Abend bekannt wurde, entdeckten die Beamten Schusswaffen, Munition, eine Handgranate und andere gefährliche Gegenstände. Der Mann hatte auf die vorrückenden Polizisten geschossen. Die Polizei schätzt ihn als hochgradig aggressiv ein. - Auslöser des Konfliktes ist offenbar eine gerichtliche Anordnung zu einem Kind, das in die Obhut des Jugendamtes übergeben werden sollte. Zwei Männer, eine Frau und das Kind hielten sich gestern in dem Haus in der Gemeinde Milower Land auf. Einer der Männer wurde gestern Nachmittag überwältigt. In der Nacht kamen auch die Frau und das Kind heraus, das Kind wurde dem Jugendamt übergeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.11.2023 22:45 Uhr