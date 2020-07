Polizei durchsuchte erneut Firmengebäude von Wirecard

Nachrichtenarchiv - 01.07.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Polizei und Staatsanwaltschaft haben das Firmengebäude von Wirecard erneut durchsucht. Wie die Staatsanwaltschaft München mitteilte, erstreckte sich die Razzia auf die Firmenzentrale in Aschheim, zwei weitere Objekte in München und zwei Gebäude in Österreich. Die Ermittler erhoffen sich umfangreiches Beweismaterial im aktuellen Bilanz-Skandal bei Wirecard. Inzwischen liegt ein Haftbefehl gegen Ex-Vorstandschef Braun vor. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Braun wegen Betrugs und Bilanzfälschung. Er ist gegen eine Kaution von fünf Millionen Euro auf freiem Fuß. Der Zahlungsdienstleister hat Insolvenz angemeldet. Nachdem sich Treuhandkonten in Asien als Luftbuchung herausstellten, war die Aktie von Wirecard auf Talfahrt gegangen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.07.2020 11:45 Uhr