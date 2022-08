Polizei durchsucht Wohnungen in der Oberpfalz wegen Kinderpornografie

Grünen-Politiker Ströbele ist im Alter von 83 Jahren gestorben

Berlin: Im Alter von 83 Jahren ist der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele gestorben. Ströbele war Gründungsmitglied der Grünen in Westberlin und lange der einzige direkt gewählte Abgeordnete seiner Partei im Bundestag. Von 2002 an gewann er vier Mal den Wahlkreis Berlin-Friedrichshain – Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost. Bei der Bundestagswahl 2017 trat er nicht mehr an. Ströbele galt als Vertreter des linken Flügels der Grünen. Vor seiner Zeit in der Partei verteidigte er in den 1970er Jahren als Anwalt Mitglieder der Roten Armee Fraktion sowie Aktivisten der Studentenbewegung. 2001 setzte er sich für die Opfer der italienischen Polizeigewalt beim G-8-Gipfel in Genua ein.

