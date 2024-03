Polizei durchsucht Wohnung bei Fahndung nach Ex-RAF-Terrorist Garweg

Berlin: Die Polizei hält den Fahndungsdruck auf die zwei ehemaligen RAF-Terroristen Garweg und Staub hoch. Am Abend durchsuchten Beamte dabei eine Wohnung im Berliner Stadtteil Friedrichshain. Wie das federführende Landeskriminalamt Niedersachsen anschließend mitteilte, wurde dabei niemand festgenommen. Zuvor hatte die Polizei in demselben Stadtteil ein Bauwagengelände durchsucht, in dem Garweg gewohnt haben könnte. Vor einer Woche war in Berlin die Ex-RAF-Terroristin Klette festgenommen worden. Wie sie waren Garweg und Staub vor über 30 Jahren untergetaucht und sollen durch Raubüberfälle ihr Leben im Untergrund finanziert haben.

