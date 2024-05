Polizei durchsucht Räume von "Palästina Solidarität Duisburg"

Duisburg: Mit einer Razzia sind Polizei und nordrhein-westfälisches Innenministerium in der Früh gegen die Gruppierung "Palästina Solidarität Duisburg" vorgegangen. Dabei geht es um den Vorwurf, die Gruppierung habe die islamistische Terror-Organisation Hamas unterstützt. Laut Polizei wurden in Duisburg am Morgen vier Objekte durchsucht, die mit der Gruppierung in Verbindung stehen. Sie war vergangene Woche von NRW-Innenminister Reul verboten worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2024 08:00 Uhr