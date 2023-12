Polizei durchsucht Kölner Dom nach Hinweisen auf Anschlag

Köln: Nach Hinweisen auf einen möglichen islamistischen Anschlag auf den Kölner Dom haben die Behörden die Sicherheitsmaßnahmen im Umfeld der Kathedrale erhöht. Am Abend durchsuchten Polizisten die Kirche mit Spürhunden. Gottesdienstbesucher und Touristen, die heute die Messen besuchen möchten, werden vor dem Betreten des Doms durchsucht, teilte die Polizei mit. Weitere Details zu dem möglichen Anschlag nannten die Ermittler bisher nicht. Laut Informationen der Deutschen-Presse-Agentur könnte ein Ableger des Terror-Netzwerks Islamischer Staat hinter den Plänen stecken. Am Vormittag will die Kölner Polizei Einzelheiten zum Ermittlungsstand bekannt geben. Auch der Stephansdom in Wien soll ein mögliches Anschlagsziel gewesen sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2023 08:00 Uhr