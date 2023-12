Polizei durchsucht Kölner Dom aufgrund von Gefahrenhinweis

Köln: Die Polizei hat die Sicherheitsmaßnahmen am Kölner Dom verschärft. Die Kathedrale wurde am Abend mit Spürhunden durchsucht und anschließend verschlossen. Heute zu Heiligabend soll es für Besucher Kontrollen geben. Grund sind laut Medienberichten Hinweise auf einen Anschlagsplan einer islamistischen Gruppe. Demnach soll es auch eine Festnahme in Deutschland gegeben haben. Die Polizei will sich am Vormittag zu den Ermittlungen äußern. Auch eine Kirche in Wien soll mögliches Ziel der Gruppe gewesen sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2023 05:00 Uhr