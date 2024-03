Polizei durchsucht bei RAF-Fahndung weitere Räume in Berlin

Berlin: Die Polizei geht seit dem Morgen neuen Hinweisen zum Verbleib der beiden Ex-RAF-Terroristen Staub und Garweg nach. Gemeinsam mit Kollegen der Polizei Niedersachsen und des Bundeskriminalamtes wurden Objekte in Berlin-Friedrichshain durchsucht, wie das federführende Landeskriminalamt in Hannover auf X mitteilte. Nach Beobachtung eines dpa-Reporters führte die Polizei zwei Männer ab. Das wurde jedoch nicht offiziell bestätigt. Staub und Graweg sind mutmaßliche Komplizen der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette, die vergangenen Montag in ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg verhaftet wurde. Alle drei gehören der dritten Generation der früheren linksextremistischen Terrororganisation Rote-Armee-Fraktion an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.03.2024 09:30 Uhr