Polizei berichtet von problemlosen Anti-Corona-Demos

Regensburg: In der Oberpfalz und in Schwaben haben Anhänger der sogenannten "Querdenken-Bewegung" gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen demonstriert. In Regensburg waren tausend Teilnehmer zugelassen - die Versammlung lief nach Angaben der Polizei insgesamt friedlich ab. Gegen 16 Uhr 30 hielten sich noch etwa 300 Menschen am Dultplatz auf. Verstöße gegen die Maskenpflicht wurden angezeigt, insgesamt ist aber nur von vereinzelten Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten die Rede. Auch im schwäbischen Aichach verlief die Kundgebung aus Sicht der Polizei störungsfrei. Hier hatten etwa 800 Menschen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen demonstriert.

