Polizei berichtet von Gewalt bei Corona-Demonstration in Schweinfurt

Schweinfurt: In der unterfränkischen Stadt haben den zweiten Sonntag in Folge hunderte Menschen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen demonstriert. Bei der nicht angemeldeten Veranstaltung kam es laut Polizei zu Zusammenstößen mit den Einsatzkräften. Mehrere Personen hätten gewaltsam versucht, Polizeiabsperrungen zu durchbrechen. Acht seien festgenommen worden. Die Beamten setzten Schlagstöcke und Pfefferspray ein; auch ein Kind sei damit in Kontakt gekommen und ärztlich versorgt worden, twitterte die Polizei. Am Sonntag davor waren in Schweinfurt rund 3.000 Menschen auf die Straße gegangen.

