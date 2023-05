Polizei berichtet von ersten Mai-Krawallen in Berlin

Meldungsarchiv - 01.05.2023 03:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: In der Nacht zum 1. Mai ist es in Berlin zu ersten Krawallen gekommen. Bei einer Demonstration von etwa 3.000 linken Frauen wurden Flaschen auf Polizisten geworfen und Feuerwerkskörper auf die Beamten abgefeuert. Auch Steine flogen und bengalische Feuer wurden gezündet. Mindestens eine Teilnehmerin wurde festgenommen. Mehrmals stoppte die Polizei die Demonstration. In Berlin kommt es am Tag der Arbeit regelmäßig zu Zusammenstößen. Das größte Augenmerk der Behörden gilt der "Revolutionären 1. Mai-Demonstration" linker und linksradikaler Gruppen von Neukölln nach Kreuzberg.

