Polizei berichtet über zunehmenden Widerstand gegen Corona-Regeln

München: Die unterschiedlichen Corona-Anordnungen in den Bundesländern machen nach Ansicht von Polizeigewerkschaftern immer mehr Probleme. So sagte der stellvertretende Vorsitzende der GdP in Bayern, Pytlik, dem BR, die Akzeptanz der Regeln sinke durch viel zu viele und viel zu große Unterschiede in den Verordnungen. Pytlik sprach von einem Wirrwarr, das die Bürger zunehmend verärgere. Große Probleme bereiten nach seinen Angaben auch Kontrollen bei illegalen Partys. Hier spiele oft Alkohol eine Rolle, weil der die Hemmschwelle für Aggressivität heruntersetze. Auch der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Wendt, spricht von einer abnehmenden Akzeptanz der Corona-Regeln. Zugleich wird nach Wendts Worten zunehmend offen und aggressiv gegen Einsatzkräfte vorgegangen, die die Einhaltung der Vorschriften kontrollieren und durchsetzen sollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2020 15:00 Uhr