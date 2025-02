Polizei bereitet strenges Sicherheitskonzept für Karneval vor

Nach dem Anschlag in München und anderen Gewalttaten in Deutschland ist die Sicherheitslage laut Polizei Köln angespannter als in den vergangenen Jahren. Zwar gebe es keine konketen Hinweise auf Anschlagspläne, umso mehr seien die Sicherheitskräfte aber gefordert, auf alles vorbereitet zu sein. Die Stadt Köln will zum Beispiel Überfahrsperren zum Schutz vor Angriffen mit dem Auto aufstellen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.02.2025 19:15 Uhr