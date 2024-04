Polizei befürchtet Krawalle bei Mai-Kundgebungen

Berlin: Vor allem in Berlin bereitet die Polizei sich wieder auf Krawalle am Rand von Kundgebungen zum 1. Mai vor. Dort sind 5500 Polizisten im Einsatz, mehr als 20 Demonstrationen sind angemeldet. In den letzten Jahren verlief der 1. Mai zwar meist ruhig. Die Polizei rechnet aber damit, dass sich diesmal propalästinensische Demonstranten an den Kundgebungen beteiligen, was zur Eskalation führen könnte. Innenministerin Faeser sagte, die Polizei müsse sofort hart durchgreifen, wenn es zu Gewalttaten oder Judenhass kommt.

