Polizei beendet mutmaßliche Geiselnahme auf A9

Hilpoltstein: Nach einer mutmaßlichen Geiselnahme in einem Reisebus auf der A9 in Mittelfranken hat die Polizei am Abend einen Tatverdächtigen festgenommen. Gegen 21:30 Uhr stürmte ein Spezialeinsatzkommando den Bus und beendete den stundenlangen Großeinsatz. Der 30-Jährige soll damit gedroht haben, mit einer Waffe alle Fahrgäste umzubringen. Zuvor hatte es offenbar einen Streit gegeben, bei dem zwei Menschen leicht verletzt worden waren. Nachdem die meisten Fahrgäste und schließlich auch die drei Fahrer aussteigen konnten, war noch der Verdächtige im Bus. Zum Motiv des Mannes kann die Polizei bisher nichts sagen. Auch wurde bei ihm bislang keine Waffe gefunden. Wegen des Großeinsatzes war die A9 zwischen Hilpoltstein und Greding stundenlang gesperrt, ebenso die nahegelegene ICE-Strecke Nürnberg-Ingolstadt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2021 07:00 Uhr