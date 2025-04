Politprominenz kommt zum Evangelischen Kirchentag nach Hannover

39. Evangelischer Kirchentag beginnt in Hannover: Die Veranstaltung steht diesmal unter dem Motto: "mutig - stark - beherzt". Rund 100-tausend Besucher werden bis Sonntag auf dem Messegelände und in der Innenstadt von Hannover erwartet, unter anderen Ex-Bundeskanzlerin Merkel, der geschäftsführende Bundeskanzler Scholz sowie die neue Bundestagspräsidentin Klöckner. An einem der beiden Eröffnungsgottesdienste heute Abend wird Bundespräsident Steinmeier teilnehmen.

