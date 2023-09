Politischer Schlagabtausch auf dem Gillamoos

Abensberg: Beim Frühschoppen auf dem Gillamoos in Niederbayern haben sich die Vertreter der Parteien wieder einen harten Schlagabtausch geliefert, auch wegen der Flugblatt-Affäre von Freie Wähler-Chef Aiwanger. Ministerpräsident Söder griff die Bundesregierung an und bezeichnete sie als die schlechteste Regierung, die Deutschland je hatte. Den Namen Aiwanger erwähnte Söder in seiner Rede nicht. CDU-Chef Merz lobte Söder für sein Vorgehen in der Flugblatt-Affäre. Er habe eine schwierige Aufgabe bravourös gelöst. Dagegen warf SPD-Bundes-Chef Klingbeil dem CSU-Vorsitzenden vor, in der Angelegenheit vor seinem Stellvertreter eingeknickt zu sein. Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Kretschmann kritisierte Aiwanger: In Krisen dürfe man nicht polarisieren und alles auf die Spitze treiben. AfD-Co-Chefin Weidel bezeichnete Ministerpräsident Söder als "Selbstdarsteller und Wendehals". Aiwanger selbst ging in seiner Rede mit keinem Wort auf das Flugblatt aus seiner Schulzeit ein und warnte vor einer politischen Spaltung des Landes.

