Politischer Frühschoppen auf dem Gillamoos hat begonnen

Abensberg: Rund einen Monat vor der bayerischen Landtagswahl liefern sich die Parteien beim politischen Frühschoppen auf dem Volksfest Gillamoos einen Schlagabtausch. Der bayerische Ministerpräsident Söder warf der Bundesregierung vor, sich nicht um die Menschen hierzulande zu kümmern und stattdessen zu streiten. Woanders wachse der Wohlstand, in Deutschland gehe er zurück. Der CDU-Vorsitzende Merz war Gastredner im CSU-Zelt und lobte Söder für die Aufarbeitung der Affäre um Vize-Regierungschef Aiwanger. Diese verdammt schwierige Aufgabe habe Söder bravourös gelöst. Aiwanger selbst bedankte sich bei seinen Parteifreunden im Freie-Wähler-Zelt für den Vertrauensbeweis und die Rückenstärkung. Er warnte vor einer politischen Spaltung des Landes. Seine Partei wolle ein Angebot der vernünftigen Politik an Wähler der Mitte machen, so Aiwanger.- Der bayerische SPD-Landeschef von Brunn sprach Söder die Führungskraft ab. Er habe sich an Aiwanger gekettet. Von Brunn fügte hinzu: Ein antisemitisches Flugblatt sei keine Jugendsünde, sondern eine Sauerei. AfD-Spitzenkandidatin Ebner-Steiner bezeichnete den Freie-Wähler-Chef als brüllenden Bierzelttiger, der als Schmusekätzchen bei Söder auf dem Arm lande.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2023 12:00 Uhr