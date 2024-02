Politischer Aschermittwoch: Kühnert warnt vor Übertreibungen

Passau: SPD-Generalsekretär Kühnert hat die Redner beim politischen Aschermittwoch gemahnt, nicht zu übertreiben. Bei allem Klamauk müsse der Laden zusammengehalten werden, sagte Kühnert im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Er betonte, dass die Demokratie vom Kompromiss lebt. Der müsse auch morgen noch möglich sein. CSU-Generalsekretär Huber hat dagegen kein Problem mit dem Stil des politischen Aschermittwochs. Aus seiner Sicht wird bei den Veranstaltungen Klartext gesprochen. Die CSU trifft sich wie gewohnt in der Dreiländerhalle in Passau, Hauptredner ist Parteichef Söder. Die SPD macht ihren politischen Aschermittwoch in Vilshofen. Dorthin kommt SPD-Chef Klingbeil. Bei den Freien Wählern in Deggendorf spricht Parteichef Aiwanger, Grünen-Chef Nouripour und FDP-Europa-Spitzenkandidatin Strack-Zimmermann kommen nach Landshut und AfD-Europa-Spitzenkandidat Krah nach Osterhofen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2024 09:00 Uhr