Politischer Aschermittwoch in Niederbayern hat begonnen

Passau: In Niederbayern haben die Veranstaltungen zum politische Aschermittwoch begonnen. Wegen der laufenden Sondierungsgespräche findet in diesem Jahr die Veranstaltung der bayerischen SPD anders statt als geplant. So kommt nun Gesundheitsminister Lauterbach nach Vilshofen. Ursprünglich wollte Arbeitsminister Heil auftreten, dieser gehört aber der Sondierungsgruppe der SPD an. Ministerpräsident Söder dagegen tritt wie geplant als Hauptredner auf der CSU-Veranstaltung in Passau auf. Zur Kundgebung der Freien Wähler in Deggendorf kommt Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger. Auch die Veranstaltungen der AfD, der Grünen, der FDP, der Linken und des BSW beginnen am Vormittag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2025 10:00 Uhr