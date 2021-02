Politischer Aschermittwoch in Bayern hat begonnen

Nachrichtenarchiv - 17.02.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Passau: Der digitale politische Aschermittwoch in Bayern hat begonnen. Den Auftakt haben die Freien Wähler online in der Deggendorfer Stadthalle gemacht. Generalsekretärin Enders warnte dabei vor einer NoCovid-Strategie: Bayern könne nicht alles dicht machen, bis kein Corona mehr da sei. Vor der Halle protestierten Landwirte gegen die Agrarpolitik. Die bayerische SPD sendet aus Vilshofen und hat unter anderem Kanzlerkandidat Scholz als Gastredner im Programm. Er beschwor den Zusammenhalt der Gesellschaft in der Corona-Krise und sagte, fast alle Bürger zögen mit - da seien auch keine Belehrungen von Politikern nötig. Die Grünen übertragen ihre Reden aus München. Fraktionschefin Schulze griff Ministerpräsident Söder für seine Corona-Politik an. Sie kritisierte, Söder sei vor allem laut und omnipräsent, aber nicht gut vorbereitet. Sie verwies auf die Gesundheitsämter, die immer noch nicht richtig ausgestattet seien. Die CSU beginnt in diesen Minuten ihren virtuellen politischen Aschermittwoch in der Dreiländerhalle in Passau. Zugeschaltet wird der CDU-Vorsitzende Laschet. Die FDP beginnt in einer halben Stunde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2021 11:00 Uhr