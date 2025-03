Politische Unsicherheit drückt Börsenkurse

Zoll-Politik von US-Präsident Trump sorgt für fallende Kurse: Der Dow Jones Index verlor deutlich, die Technologiewerte an der Wall Street gaben nach und auch an den asiatischen Märkten geht es seit heute Morgen bergab. Viele Börsianer fürchten durch Trumps Strafzölle negative Auswirkungen und einen weitreichenden Handelskrieg. Der Präsident selbst hatte in einem Interview eine vorübergehende Rezession nicht ausgeschlossen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.03.2025 06:15 Uhr