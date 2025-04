Politisch unerfahrener Arzt wird Serbiens neuer Regierungschef

Belgrad: Inmitten anhaltender Proteste in Serbien hat Präsident Vucic einen Quereinsteiger als neuen Regierungschef benannt. Der Medizinprofessor Djuro Macut sei aufgrund seiner beruflichen und persönlichen Qualitäten für das Amt des Ministerpräsidenten geeignet, so Vucic. Von Beobachtern heißt es, Macut sei ein angesehener Arzt. Er verfüge allerdings über keinerlei politische Erfahrung. Macut hat nun bis Karfreitag Zeit, eine Regierung zu bilden. In Serbien protestieren Zehntausende seit einem tödlichen Unglück im November gegen die politische Führung, der sie Inkompetenz und Korruption vorwerfen. Der bisherige Ministerpräsident hatte angesichts der Proteste im Januar seinen Rücktritt erklärt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2025 08:00 Uhr