Politikwissenschaftler und Journalisten widersprechen Aiwangers Kampagnen-Vorwurf

München: In der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt hält die Kritik an Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger an. Dabei rückt immer mehr sein Umgang mit der Berichterstattung in den Fokus. Mehrmals hatte der Freie Wähler-Chef betont, Opfer einer Kampagne zu sein - gestern sprach er wörtlich von einer "Hexenjagd". Die Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, Münch, kritisierte Aiwangers Wortwahl. Es handele sich nicht um eine Hexenjagd, sondern um Recherchen - schließlich habe er eine gewisse Schuld eingeräumt und damit müsse man in der Politik dann auch umgehen können, sagte Münch im ZDF. Auch der Deutsche Journalistenverband wies Aiwangers Vorwürfe zurück. Der Vorsitzender Überall betonte im BR24-Interview, es sei ordentlich recherchiert worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.09.2023 06:30 Uhr