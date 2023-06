Politiker ziehen positive Bilanz nach NATO-Großmanöver

Kurzmeldung ein/ausklappen Unwetter verläuft in Bayern glimpflicher als befürchtet

München: Die Unwetter der vergangenen Nacht haben in Bayern offenbar keine größeren Schäden verursacht. Am Münchner Flughafen mussten mehr als 20 Landungen abgesagt werden. Abschnitte der S-Bahn waren zeitweise gesperrt. In Mittelfranken und Niederbayern gab es jeweils einige dutzend Unwettereinsätze, so auch in der Oberpfalz. Hier fuhren zwischen Schwandorf und Cham am Morgen keine Züge. In Oberfranken war die A9 gesperrt. Deutlich heftiger waren die Auswirkungen in anderen Teilen Deutschlands. In Braunschweig standen Teile der Stadt unter Wasser, in Nordrhein-Westfalen und Hessen wurden mehrere Autos durch umstürzende Bäume schwer beschädigt. Mehrere Bahnstrecken sind nach wie vor gesperrt. Züge werden umgeleitet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.06.2023 09:45 Uhr