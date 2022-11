Politiker würdigen verstorbenen früheren DDR-Bürgerrechtler Schulz

EU-Kommission fordert sofortige Aufnahme der "Ocean-Viking"-Flüchtlinge

Brüssel: In den Streit über einen sicheren Hafen für das Rettungsschiff "Ocean Viking" hat sich nun die Europäische Kommission eingeschaltet. Sie forderte, dass alle geretteten Personen an Bord des Schiffes unverzüglich im nächsten sicheren Hafen an Land gehen können. Die EU-Kommission betonte, die Situation an Bord sei kritisch. Eine Tragödie müsse vermieden werden. Italien hatte sich zuvor tagelang geweigert, die "Ocean Viking" mit 234 Migranten an Bord in einem seiner Häfen anlegen zu lassen. Das Rettungsschiff der Organisation SOS Méditerranée ist inzwischen auf dem Weg nach Frankreich und hofft, dort aufgenommen zu werden. In ihrer Erklärung nannte die EU-Kommission weder Frankreich noch Italien namentlich, stellte aber klar, dass Regierungen gesetzlich verpflichtet sind, Schiffbrüchigen zu helfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2022 21:00 Uhr