Politiker würdigen verstorbenen Ex-Minister Blüm

Berlin: Der Tod des langjährigen CDU-Ministers Norbert Blüm hat bundesweit Trauer ausgelöst. Bundespräsident Steinmeier würdigte den Sozialpolitiker als "herausragende Persönlichkeit in der Geschichte Deutschlands." Blüm sei ein unerschrockener Anwalt der Bürger und ein Mahner zur Bewahrung der Schöpfung gewesen", schrieb Steinmeier an die Witwe des 84-Jährigen. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer sagte in einem Interview, für sie sei Norbert Blüm einer der Gründe gewesen, in die Partei einzutreten. Er habe Herz und Sachverstand und Humor in einer unverwechselbaren Persönlichkeit vereinigt. Der CDU-Politiker war 16 Jahre lang Arbeits- und Sozialminister unter Kanzler Kohl. Nach seiner politischen Laufbahn engagierte er sich in sozialen Projekten - unter anderem im Stiftungsrat der Kindernothilfe.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.04.2020 14:45 Uhr