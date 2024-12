Politiker würdigen Verdienste des verstorbenen Jimmy Carter

Washington: Nach dem Tod des früheren US-Präsidenten Jimmy Carter haben sich Politiker weltweit betroffen geäußert. US-Präsident Biden ordnete für den 9. Januar Staatstrauer an. Zudem soll Carter in der Hauptstadt Washington ein Staatsbegräbnis erhalten. Bundeskanzler Scholz sagte, die USA hätten einen großen Vermittler verloren. Carter starb gestern im Alter von 100 Jahren. Er war damit der am längsten lebende Präsident in der Geschichte der USA. Seine Amtszeit ging von 1977 bis 1981. In diese Zeit fielen die Öl- und Wirtschaftskrise und die gescheiterte Befreiungsaktion für 52 US-amerikanische Geiseln im Iran. 1980 verlor Carter die Präsidentschaftswahl gegen den Republikaner Ronald Reagan. 2002 erhielt Carter den Friedensnobelpreis für seine Bemühungen, internationale Konflikte zu lösen und Demokratie und Menschenrechte zu fördern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.12.2024 09:15 Uhr