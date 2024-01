Politiker würdigen Verdienste beim Abschied von Wolfgang Schäuble

Offenburg: Vertreter von Kirche, Politik und Gesellschaft haben Abschied von dem verstorbenen CDU-Politiker Wolfgang Schäuble genommen. Bei einem Trauergottesdienst in der Stadtkirche von Offenburg wurden die Verdienste des ehemaligen Bundestagspräsidenten gewürdigt. Der CDU-Vorsitzende Merz sagte, Schäuble habe Generationen von Abgeordneten seiner Partei stark geprägt. Mit seiner Bereitschaft zur Verantwortung bleibe er ein Vorbild. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen meinte, er verneige sich in Respekt vor einem großen Sohn des Landes. An dem Trauergottesdienst nahmen auch die Angehörigen von Schäuble teil. Der Staatsakt für den verstorbenen 81-Jährigen ist für den 22. Januar geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2024 17:00 Uhr