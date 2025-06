Politiker würdigen Soldaten am Veteranentag

Berlin: Heute findet rund um das Reichstagsgebäude der erste Nationale Veteranentag statt. Aktive und ehemalige Soldaten sollen für ihren Dienst gewürdigt werden. Vorab haben der Wehrbeauftragte des Bundestages, Henning Otte, und Verteidigungsminister Boris Pistorius die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr für deren Einsatz gelobt. Wörtlich sagte Pistorius der „Rheinischen Post“: „Beim Veteranentag geht es mir darum, all den Männern und Frauen Danke zu sagen, die bereit sind, für die äußere Sicherheit des Landes zu sorgen. Im Ernstfall auch unter Einsatz des eigenen Lebens.“ Die Anforderungen an die Soldaten würden in Zukunft noch steigen. Die Bedrohungslage habe sich in den vergangenen Jahren verschärft. Der Veteranentag soll laut Bundesregierung das Band zwischen Bundeswehr und Gesellschaft stärken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2025 11:00 Uhr