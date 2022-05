Politiker würdigen partei-übergreifend Einigung auf Bundeswehr-Vermögen

Russische Truppen dringen offenbar in ostukrainische Stadt Sjewjerodonezk ein

Sjewjerodonezk: Russische Truppen sind offenbar in die schwer umkämpfte Großstadt im Osten der Ukraine vorgedrungen. Es gebe einen Straßenkampf, schrieb der Gouverneur des Gebietes Luhansk in seinem Telegram-Kanal. Er empfahl Bewohnern der Stadt, in Notunterkünften zu bleiben. Sjewjerodonezk ist seit Monaten Ziel von russischen Angriffen. Die Stadt gilt als letzter Ort, den das ukrainische Militär in der Region Luhansk noch kontrolliert. - Unterdessen erklärten die USA, der Ukraine keine Mehrfachraketenwerfer zu liefern. Präsident Biden teilte mit, man werde Kiew keine Raketensysteme zur Verfügung stellen, mit denen Ziele in Russland angegriffen werden könnten.

