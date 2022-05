Politiker würdigen partei-übergreifend Einigung auf Bundeswehr-Vermögen

Das Wetter in Bayern: Am Abend Sonne und Wolken, nachts 8 bis 2 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend Sonne und Wolken. In Oberfranken und an den oberbayerischen Alpen Schauer oder längerer Regen. In der Nacht vielerorts klar, später ziehen von Südwesten Wolken herein. Es kühlt ab auf 8 bis 2 Grad. Die Aussichten: Morgen mehr Sonne als Wolken, nachmittags und am Abend im Süden gewittriger Regen, im Norden Frankens einzelne Schauer. Mittwoch und Donnerstag im Norden freundlich, im Süden unbeständig. 18 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2022 17:00 Uhr