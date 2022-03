Politiker würdigen frühere US-Außenministerin Albright

NASA will auf der ISS weiter mit Russland zusammenarbeiten

Houston: Trotz des Kriegs in der Ukraine will die US-Raumfahrtbehörde NASA bei der Internationalen Raumstation ISS weiter mit Russland kooperieren. Die Zusammenarbeit der Astronauten und der Kontrollzentren in Houston und Moskau gehe professionell weiter, sagte NASA-Chef Nelson. Das habe auch die erfolgreiche Ankunft von drei Kosmonauten auf der ISS vergangene Woche gezeigt. - Am Abend haben der deutsche Astronaut Maurer und ein amerikanischer Kollege ihren lange geplanten Außeneinsatz an der ISS erfolgreich abgeschlossen, wenn auch mit kleineren Pannen. Sie hatten unter anderem Kabel verlegt, eine Außenkamera ausgetauscht und das Kühlsystem der ISS repariert. Während des Einsatzes verhedderte sich Maurer in seinen Sicherheitskabeln. Zurück in der Raumstation wurde Wasser in seinem Helm festgestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2022 09:00 Uhr