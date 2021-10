Politiker würdigen Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan

Deutsche Inflationsrate erstmals seit 1993 mit Vier vor dem Komma

Berlin: Erstmals seit fast 28 Jahren liegt die Inflationsrate im September in Deutschland über der Vier-Prozent-Marke. Das Statistische Bundesamt hat seine erste Schätzung von einem Plus von 4,1 Prozent bestätigt. Im August lag die Teuerungsrate noch knapp unter vier Prozent. Experten rechnen damit, dass es in den kommenden Monaten weiter in Richtung fünf Prozent gehen könnte, da die Unternehmen den Kostenschub durch gestiegene Material-Preise noch nicht vollständig an die Verbraucher weitergegeben haben. Nach Angaben des Ifo-Instituts wollen auch viele Einzelhändler ihre Preise anheben. Verantwortlich für Teuerungen sind unter anderem die gestiegenen Energie- und Lebensmittelkosten. Heizöl ist binnen eines Jahres um gut 76 Prozent teurer geworden - Sprit um mehr als 28 Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2021 09:00 Uhr